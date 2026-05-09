Niksi na korak od finala: Brejk Njujorka o kome bruji NBA liga (video)

Njujork niksi su na korak od finala Istočne konferencije posle pobede nad Filadelfija seventisiksersima rezultatom 108:94 u trećem meču polufinalne serije, čime su poveli sa ubedljivih 3:0.

Najzaslužniji za novi trijumf Njujorčana bio je Džejlen Branson, koji je postigao 33 poena i ključnim koševima u završnici prelomio utakmicu. Iako je meč otvorio skromnim šutom iz igre, Branson je do kraja susreta pronašao ritam i predvodio Nikse do šeste uzastopne pobede u plej-ofu. Veliku podršku imao je u Džošu Hartu, koji je zabeležio dabl-dabl učinak sa 12 poena i 11 skokova, kao i u Mikalu Bridžisu, koji je dodao 23 poena.