„Rat se bliži kraju“: Putinova poruka na Dan pobede odjeknula je svetom

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas se rat u Ukrajini bliži kraju, prenele su RIA Novosti. Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija.

Photo: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL) - Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka ko god želi da se sastane dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati - rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi. Istakao je da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude poslednja tačka u procesu okončanja rata. - Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spreman je da održi lični sastanak. Da bi učestvovao u ovom događaju ili bilo šta potpisao, to mora