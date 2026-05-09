SAD čekaju odgovor Irana: U igri nuklearni sporazum i ukidanje sankcija

SJEDINjENE Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na predlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa i državnog sekretara Marka Rubija da očekuju da će to biti uskoro.

Tanjug/AP(Anjum Naveed Tramp je izjavio da uskoro očekuje odgovor Teherana usled najnovijih posredovanih razgovora dve strane, prenosi Skaj Njuz. Rubio je u petak rekao da bi Vašington "trebalo da ima neke informacije danas". "Očekujemo njihov odgovor", rekao je on. Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom