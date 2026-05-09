Saveznički odgovor Zapadu: Putin i Lukašenko ujedinjeni protiv prekrajanja istorije

U ČESTITKI beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku povodom Dana pobede, ruski predsednik Vladimir Putin poručio je da Rusi i Belorusi moraju da se odupru pokušajima opravdanja nacističkih zločina i oživljavanju nacističke ideologije.

FOTO: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH - Rusi i Belorusi nikada neće zaboraviti podvige boraca na frontu,partizana i ilegalaca koji su uz ogromne žrtve slomili nacizam - navodi se u poruci, prenose RIA Novosti. On je istakao da je "moralna dužnost" dve zemlje da sačuvaju veze bratstva i međusobne pomoći nastale tokom ratnih godina i da se zajednički odlučno suprotstave svim pokušajima opravdavanja zločina Hitlerovih saradnika i obnovi, kako je naveo, "neljudske nacističke