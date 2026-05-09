"Spremni smo za saradnju" Putin poručio: Energetske potrebe Slovačke - biće zadovoljene!

RUSIJA će učiniti sve što je moguće da zadovolji energetske potrebe Slovačke i spremna je da sarađuje u drugim oblastima, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Photo: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL) - Učinićemo sve da zadovoljimo energetske potrebe Slovačke Republike, baš kao što smo spremni da sarađujemo i u drugim oblastima od obostranog interesa - rekao je on na sastanku sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, prenosi Interfaks. Ruski lider je ocenio da su odnosi između Rusije i Slovačke trenutno komplikovani zbog, kako je naveo, "konfrontacione linije koju nameću Evropska unija i NATO". Putin je takođe napomenuo da