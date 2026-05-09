Obeležen Dan pobede na fašizmom

Polaganjem venaca kraj spomen-obeležja u Kragujevcu je obeležen 9. maj – Dan pobede nad fašizmom, u znak sećanja na stradale u borbi protiv fašizma i pobedu savezničkih snaga u Drugom svetskom ratu.

Vence su položili u ime Grada Kragujevca Danka Andonovski, članica Gradskog veća za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, predstavnici GO SUBNOR-a i Vojske Srbije. Poštu palim borcima odali su i dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava, kao i veterani vojne policije. Današnji praznik podseća nas da mir nije nešto što se podrazumeva, već vrednost koju moramo da čuvamo i za koju se svakodnevno