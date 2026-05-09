Dan Evrope: Kontinent mira, saradnje i zajedničkih vrednosti Dan Evrope

Danas, 9. maja, širom kontinenta obeležava se Dan Evrope – datum koji simbolizuje početak moderne evropske saradnje, ali i ideju mira i zajedništva među narodima Evrope nakon razaranja Drugog svetskog rata.

Ovaj datum vezuje se za čuvenu Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, kada je tadašnji francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman predložio stvaranje zajedničke evropske zajednice za ugalj i čelik, čime su postavljeni temelji današnje Evropska unija. Ideja koja je tada predstavljena bila je jednostavna, ali istorijski važna – da države Evrope budu povezane saradnjom, ekonomijom i zajedničkim interesima, kako bi novi veliki sukobi postali nezamislivi. Danas