Ekološka akcija „Zavrni rukave“ u Bajinoj Bašti

BAJINA BAŠTA – Četrnaesta po redu ekološka akcija “Zavrni rukave“ biće održana u nedelju 10. maja u više od 200 gradova i opština širom Srbije. U Bajinoj Bašti akcija čišćenja organizuje se na jezeru Zaovine, a okupljanje učesnika zakazano je za 10 časova kod brane, odakle će volonteri krenuti u akciju prikupljanja otpada.

Organizatori podsećaju da je reč o volonterskoj inicijativi koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj građana i ljubitelja prirode. Trenutno su otvorene i prijave za vođe lokacija, odnosno sve one koji žele da organizuju čišćenje u svom kraju. Akciju je pokrenulo udruženje Eko straža 2020. godine, a prošlogodišnja akcija bila je rekordna sa 11.700 učesnika na 399 lokacija širom Srbije, uz više od 20.300 prikupljenih džakova otpada. Kako bi akcija ostala