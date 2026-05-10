Fonseka krivi svoje navijače: "Ne kažem da sam zbog toga izgubio, ali..." VIDEO

Žoao Fonseka imao je zamerke na ponašanje brazilskih navijača tokom poraza od Hamada Međedovića na Mastersu u Rimu.

Srpski teniser slavio je posle velikog preokreta sa 3:6, 6:3, 7:6, a meč su obeležili brojni prekidi i reakcije Međedovića zbog dešavanja na tribinama. Fonseka je nakon meča za ESPN Brazil priznao da atmosfera ponekad prelazi granicu. "Previše je bilo prekida. Ne kažem da sam zbog toga izgubio, jer nisam. Ali publika zaista ima uticaj. Brazilski navijači nekad misle da je ovo fudbal", rekao je Fonseka. Brazilac je naglasio da podršku publike obožava, ali da