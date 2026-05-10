Kriza u Izraelu - hitno su im potrebni vojnici

Načelnik Generalštaba izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Ejal Zamir izjavio je danas u parlamentu da je vojsci hitno potrebno još vojnika zbog aktuelnih borbi koje se vode na više frontova.

"Ja se ne bavim političkim ili zakonodavnim procesima. Ja se bavim ratovanje na više frontova i nanošenjem poraza neprijatelju", kazao je Zamir nakon što je govorio na zatvorenoj sednici Komiteta Kneseta za spoljne poslove i odbranu, preneo je Tajms of Izrael. Zamir je pozvao poslanike da unaprede propise kako bi se omogućila regrutacija mlađih ultraortodoksnih muškaraca, produžilo obavezno služenje vojnog roka sa 30 na 36 meseci i povećao budžet za odbranu.