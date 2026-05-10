Nikolić posle nove titule: "Jedan od najlepših momenata u karijeri"

Posle titula sa Partizanom i Videotonom, srpski trener Marko Nikolić je postao šampion i u Grkoj sa AEK-om.

U nezaboravnoj večeri AEK je, posle preokreta, pobedio Panatinaikos glom u 90+3. minutu i dva kola pre kraja osigurao 14. titulu u klupskoj istoriji. Nikolić je potvrdio da je trener za velika dela. "Ovo je sjajno. Naravno da sam srećan. Osvajao sam titule i u drugim zemljama, ali ovo je jedan od najsrećnijih trenutaka u mojoj karijeri. Ostaće mi zauvek u srcu", bile su prve reči stratega novog prvaka Grčke. Veliku zahvalnost duguje ne samo igračima... "Želim da