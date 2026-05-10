‘Biću miran tek kad svi odu’: Evakuacija putnika broda pogođenog hantavirusom

BBC News pre 44 minuta | Sara Rejnsford - BBC, Tenerife

REUTERS/Hannah McKay Evakuacija putnika sa kruzera MV Hondijus

Skoro mesec dana nakon što je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru MV Hondijus, brod je konačno stigao do Tenerifa na Kanarskim ostrvima.

U jutarnjim časovima 10. maja, počela je evakuacija putnika sa kruzera pogođenog hantavirusom.

Brod je usidren u blizini Tenerifa na Kanarskim ostrvima.

Ministarka zdravlja Monika Garsija rekla je da operacija „teče normalno“ i da niko od putnika na brodu MS Hondijus nema simptome.

Zumirajući objektiv kamere, novinari i fotoreporteri mogli su da vide putnike na palubi broda ili pored prozora, svi sa zaštitnim maskama na licima.

Nekoliko putnika se ukrcalo na mali čamac za evakuaciju, održavajući međusobnu udaljenost, snimajući i fotografišući dok su se približavali kopnu, gde su ih dočekali pripadnici lekarskih službi u belim zaštitnim odelima.

Hondijus je stigao blizu luke Granadilja pre zore, ali mu nije dozvoljeno da se priveže uz dok: oko broda je napravljen bezbednosni perimetar od jedne nautičke milje.

Pošto je brod bacio sidro, na njega su se ukrcali članovi lekarskih timova kako bi pregledali sve putnike i uverili se da niko nema simptome.

Složenu operaciju sprečavanja širenja retkog andskog soja ovog virusa španska ministarka zdravlja opisaka je kao „do sada nezapamćenu“.

U operaciji učestvuju 23 zemlje, a pažljivo je isplanirana radi maksimalne bezbednosti i odgovora na zabrinutost nezadovoljnog lokalnog stanovništva.

Među njima je i predsednik lokalne vlade Kanarskih ostrva, koji kaže da „neće biti miran“ dok svi putnici i posada ne odu.

„Rizik od zaraze za opšte stanovištvo je nizak“, ponovila je ministarka zdravlja Monika Garsija.

REUTERS/Hannah McKay Putnici čekaju evakuaciju

Bezbednosne mere u luci, industrijskom objektu na jugu Tenerifa, značajno su pojačane.

Španska vojna policija i timovi služni za hitno reagovanje postavili su velike šatore za prijem putnika, a pristup obali je ograničen.

Na pisti lokalnog aerodroma čekaju čarter avioni spremni da prebace putnike sa broda u matične zemlje.

Velika Britanija, SAD i više zemalja članica EU poslale su avione na špansko ostrvo.

Medicinski opremljeni avioni su u pripravnosti, ako bude potrebno da neko od putnika bude stavljen u izolaciju.

REUTERS/Hannah McKay Medicinski timovi zaduženi za evakuaciju putnika broda

REUTERS/Borja Suarez Jedan od aviona na pisti aerodroma na Tenerifima koji će prebaciti putnike kruzera u matičnu zemlju

Španski državljani biće prebačeni u Madrid i smešteni u karantin u vojnoj bolnici.

Potpuna izolacija bi bila iscrpljujuća - period inkubacije virusa je do devet nedelja - i nije jasno koliko dugo će ljudi u Španiji ili u nekim drugim zemljama biti u karantinu.

Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus, koji je sada na Tenerifima da nadgleda iskrcavanje, pohvalio je španske vlasti zbog njihovog „čvrstog i efikasnog odgovora“ na ovu epidemiju.

Izbijanje epidemije je povezano je rutom broda.

Krenuo je iz najjužnijeg dela Argentine, popularnog među posmatračima ptica, gde virus prenose glodari.

Retko se prenosi među ljudima, ali su tri putnika kruzera preminula.

Zato je šef SZO pozvao nervozne Špance da veruju onima koji su zaduženi za evakuaciju.

„Vaša zabrinutost je opravdana, zbog iskustva sa kovidom-19: ta trauma nam je i dalje u mislima“, rekao je Gebrejesus.

Ali je dodao da je rizik od šire zaraze sada nizak „zbog načina na koji virus funkcioniše i zbog načina na koji se španska vlada pripremila da izbegne bilo kakav problem“.

Desetine specijalista intenzivne nege su u pripravnosti u bolnici na Tenerifima u slučaju da se neko sa broda Hondijus ozbiljno razboli tokom prebacivanja.

Objekat za strogu izolaciju ima jedan krevet potpuno opremljen za lečenje zaraznih bolesti, sa kompletom za testiranje i respiratorom.

„Apsolutno smo spremni“, rekla mi je glavna lekarka odeljenja intenzivne nege Mar Martin.

Već je pripremljena hrpa zaštitnih odela, maski i rukavica za zaposlene.

„Nikada se ranije nismo suočili sa hantavirusom, ali to je virus, sa nekim komplikacijama, baš kao što se svakodnevno nosimo sa drugim.

„Potpuno smo obučeni za to“, uverava doktorka.

BBC Glavna doktorka na odeljenju intenzivne nege u bolnici na Tenerifima

Kada su saznali da se brod preusmerava ka njihovom ostrvu, bilo je izliva velikog besa i protesta među nekim lokalnim stanovnicima.

Grupa lučkih radnika okupila ispred lokalne skupštine, burno negodujući, zabrinuti da bezbednosne mere nisu dovoljno jake.

Sada ima više jasnoće - i mira.

BBC Maske su spremne

„Virus je opasan, naravno.

„Ali kažu da je potreban veoma blizak kontakt da biste ga dobili“, rekla mi je Dženifer, šetajući sa svojim detetom u Santa Kruzu, glavnom gradu Tenerifa.

„Ako svi budemo pažljivi, nadamo se da neće biti previše ozbiljno.“

Drugi su iznervirani što je Madrid odlučio da pošalje Hondijus na Tenerife, što je pre izraz političkih, a ne zdravstvenih razloga.

Neki su se setili kako su zvaničnici svojevremeno upućivali ohrabrujuće poruke i u vezi sa kovidom-19, pre nego što je pandemija uzeo maha.

Ali sada se panika ne oseća.

„Ako ne dođu ovde sa broda, onda ćemo biti dobro“, rekao mi je Esteban.

„Ako mere budu odgovarajuće, onda nema razloga da budemo zabrinuti“, saglasna je njegova partnerka Izabel.

Neće se svi putnici kruzera Hondijus iskrcati na Tenerifima: oko 30 članova posade ostaće na brodu kako bi vratili kruzer u Holandiju.

Ali za putnike se konačno nazire kraj nedeljama straha i neizvesnosti na moru.

Sada slede duge nedelje karantina.

(BBC News, 05.10.2026)