‘Mislim da se rat u Ukrajini bliži kraju’: Putin

BBC News pre 1 sat

ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS

Vladimir Putin kaže da misli da se sukob Rusije sa Ukrajinom bliži kraju, obraćajući se novinarima posle vojne parade u Moskvi 9. maja kojom je tradicionalna obeležena sovjetska pobeda nad Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

„Mislim da se stvar bliži kraju“, rekao je ruski, misleći na „specijalnu vojnu operaciju“ u Ukrajini, kako Kremlj naziva invaziju na susednu zemlju koja je počela 24. februara 2022.

Ujedno je osudio podršku nekih zapadnih zemalja Kijevu.

Na ovogodišnjoj paradi u Moskvi nije biolo uobičajenog predstavljanja tenkova, raketa i drugog modernog naoružanja zbog bezbednosnih razloga, jer su vlasti u Rusiji strahovale da bi Ukrajina mogla da cilja Crveni trg dronovima.

Primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto neposrednog pred paradu, uz posredovanje američkog predsednika Donalda Trampa, smanjilo je opasnost od bilo kakvog napada i manifestacija na Crvenom trgu je prošla bez incidenata.

Putinovo obraćanje novinarima usledilo je nekoliko sati nakon što je u govoru na Crvenom trgu poručio da će Rusija pobediti u radu.

U govoru je rekao da Rusija vodi „pravedni“ rat i nazvao Ukrajinu „agresivnom silom“ koju „naoružava i podržava ceo blok NATO-a“.

Na potonjoj konferenciji za novinare, upitan kako Zapad pomaže Ukrajini, odgovorio je: „Oni (Zapad) su obećali pomoć, a zatim su počeli da podstiču sukob sa Rusijom koji traje do danas. Mislim da se stvar (rat) bliži kraju, ali to je ozbiljna stvar.“

Ruske snage su 2014. godine zauzele Krim i delove istočne Ukrajine, a 2022. počela je invazija na Ukrajinu.

Rusija trenutno drži pod kontrolom petinu cele Ukrajine, računajući i poluostrvo Krim.

Reuters

Putin je rekao i da je spreman da pregovara o novim bezbednosnim aranžmanima za Evropu i da bi želeo da partner u pregovorima bude bivši nemački kancelar Gerhard Šreder.

Šreder je dugogodišnji Putinov prijatelj i kontroverzan je zbog rada za ruske državne energetske kompanije.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je nedavno da veruje da postoji „potencijal“ da EU pregovara sa Rusijom i da Zelenski to podržava.

Košta je dodao da se konsultuje sa liderima Evropske unije o „o čemu treba efikasno da razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to“, citirao ga je Fajnenšl tajms ( The Financial Times ).

O susretu sa Zelenskim: 'Može, neka dođe u Moskvu'

Putin je rekao i da je spreman na sastanak sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, ali kada bude postignut trajni mirovni sporazum.

Sastanak može da bude organizovan - u Moskvi, dodao je.

„Nikada nisam odbio (razgovor). Ne predlažem održavanje sastanka, ali ako neko želi, neka dođe.

„Svako ko želi da razgovara treba da dođe u Moskvu i sastaćemo se“, rekao je Putin novinarima u Kremlju.

Komentarišući medijske izveštaje o navodnoj „poruci“ Kijeva koju je trebalo da prenese slovački premijer Robert Fico, jedini evropski lider koji je bio u Moskvi 9. maja, Putin je izjavio da „nije bilo nikakve poruke“.

„Još jednom sam čuo da je ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spreman da održi sastanak. Ali nije prvi put da to čujemo“, dodao je Putin.

Kaže i da je sastanak sastanak sa Zelenskim u trećoj zemlji je moguć, ali „samo ako bude postignut konačni dogovor o mirovnom sporazumu, da bi se on i potpisao, ali to mora da bude poslednji korak“.

BBC

BBC

Putin je rekao i da Moskva nije dobila nikakav predlog Kijeva o razmeni zarobljenika, kako je Tramp rekao, obaveštavajući o dogovorenom kratkoročnom primirju zaraćenih strana.

„Nažalost, do sada nismo dobili nikakav predlog“, rekao je ruski predsednik.

Prema Putinovim rečima, Moskva je 5. maja poslala Kijevu spisak od 500 ukrajinskih vojnika zatočenih u Rusiji.

„Prvobitna reakcija je bila da moraju detaljnije da pogledaju, možda ne svih 500, možda 200.

„A onda su potpuno nestali sa radara i otvoreno rekli da nisu spremni za ovu razmenu“, rekao je Putin.

Tramp je pred paradu u Moskvi rekao da je dogovoreno primirje između Rusije i Ukrajine, kao i da će razmeniti po 1.000 zarobljenika.

BBC

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.10.2026)