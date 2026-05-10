Iran poslao Pakistanu odgovor na američki predlog o okončanju rata

Iran je zvanično posrednicima iz Pakistana poslao odgovor na najnoviji predlog Sjedinjenih Američkih Država koji ima za cilj okončanje, kako su naveli, ratne agresije protiv te zemlje.

To je agenciji IRNA potvrdio je danas izvor upoznat sa situacijom.

Prema predloženom planu, trenutna faza pregovora usmerena je isključivo na prekid neprijateljstava u regionu, rekao je izvor agenciji.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova ranije je izjavio da će stavovi i razmatranja Teherana o američkim predlozima biti preneti nakon što se završe interne analize i donesu konačni zaključci.

Pakistan je posredovao u prekidu vatre Teherana i Vašingtona 8. aprila, čime je zaustavljeno gotovo 40 dana napada SAD i Izraela na Iran i uzvratni napadi na zemlje u regionu koje imaju američke baze.

Razgovori koji su usledili nekoliko dana kasnije u Islamabadu nisu doveli do pomaka.

