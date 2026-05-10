Izrael proterao aktiviste privedene zbog predvođenja flotile pomoći za Gazu

Izrael je u nedelju proterao dvojicu aktivista pošto su bili u pritvoru nešto više od nedelju dana zbog predvođenja flotile s pomoći koja je nameravala da probije izraelsku pomorsku blokadu palestinskog Pojasa Gaze.

Špansko-švedski državljanin palestinskog porekla Saif Abukešek i brazilski državljanin Tijago Avila, bili su među desetinama aktivista čije jedrilice i brodiće je presrela izraelska Ratna mornarica u međunarodnim vodama južno od grčkog ostrva Krita.

Obojica su članovi upravnog odbora Globalne flotile "Sumud" čija je misija da probiju izraelsku pomorsku blokadu i donesu humanitarnu pomoć na palestinsku teritoriju.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela je dvojicu aktivista u objavi na Iks-u nazvalo "profesionalnim provokatorima" i podvuklo da "Izrael neće dozvoliti nikakvo kršenje zakonite pomorske blokade Gaze".

U vreme hapšenja, izraelske vlasti su saopštile da su njih dvojica bila privedena radi ispitivanja, da je Abukešek "osumnjičen za povezanost sa terorističkom organizacijom", a Avila "osumnjičen za ilegalnu aktivnost", bez pružanja dokaza.

Protiv njih dvojice, poslednjih aktivista koji su pritvoreni u Izraelu, nisu podignute optužnice.

Španija i Brazil su u zajedničkom saopštenju osudili "otmicu dvojice svojih državljana u međunarodnim vodama". Pritvaranje dvojice aktivista izazvalo je proteste i skupove solidarnosti u nekoliko zemalja.

Po dolasku u Atinu, Abukešek je insistirao da će nastaviti da protestuje protiv izraelske blokade Gaze i zlostavljanja Palestinaca u zatvorima u Izraelu.

"Moramo da nastavimo da se mobilišemo. Ne smemo zaboraviti palestinske zatvorenike", rekao je na video snimku koje je prenela Globalna flotila "Sumud".

Izraelska Ratna mornarica je presrela 22 jedrilice i brodića sa 175 aktivista.

Aktivisti su rekli da su izraelske snage upale u njihove brodiće, razbile im motore i zadržale neke od njih. To se dogodio stotinama milja od Gaze i Izraela tokom noći između srede i četvrtka.

Izraelski zvaničnici su rekli da moraju da zbog velikog broja plovila flotile preduzmu mere protiv pre nego što ona stigne do izraelskih voda.

Prošle godine su izraelske vlasti osujetile prethodni pokušaj grupe Najnoviji pokušaj flotile da doplovi do Gaze. U tom pokušaju je učestvovalo oko 50 plovila sa oko 500 aktivista, uključujući švedsku klimatsku aktivistkinju Gretu Tunberg, unuka Nelsona Mandele, Mandlu Mandelu, i nekoliko poslanika.

(Beta, 10.05.2026)