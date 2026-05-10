Miloš Jovanović ponovo izabran za predsednika Novog DSS-a

Skupština Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) odlučila je danas da će Miloš Jovanović ostati na čelu te partije.

Na Skupštini održanoj u Beogradu za potpredsednike Novog DSS-a reizabrani su poslanici u Skupštini Srbije Predrag Marsenić, Zoran Sandić i Dejan Šulkić.

Osim njih, na tu funkciju su prvi put izabrani advokat iz Šapca Branko Živanović i doktor političkih nauka Jelena Vujanović, piše u saopštenju stranke.

Dosadašnji potpredsednik profesor Siniša Atlagić u narednom periodu biće imenovan za međunarodnog sekretara stranke.

Na Skupštini je izabrano 85 članova Glavnog odbora, a usvojena je i Deklaracija o modelu ekonomskog razvoja Srbije koji utvrđuje razvoj domaće privrede kao ekonomski prioritet nakon smene vlasti.