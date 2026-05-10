Ponoš (SRCE): Formiranje jedinstvene liste nije moguće, ni studenti ni desnica to ne žele

Predsednik Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš, izjavio je na današnjoj sednici Glavnog odbora stranke, koja je održana u Nišu, da bi bilo dobro da na narednim izborima bude formirana jedinstvena opoziciona lista, ali da to nije moguće, jer su studenti i desnica koja je protiv ulaska u EU, rekli da to ne žele.

"Ne treba gubiti energiju i vreme nagovarajući ih da promene stav. Treba da vidimo kako najbolje da se postrojimo rame uz rame i završimo posao. Logično je da se proevropska opozicija okrene ka oranju svoje njive, ka promovisanju članstva Srbije u EU. To je tema koja interesuje većinu građana Srbije", rekao je on, a prenela stranka u saopštenju.

Dodao je da svako ko pokuša sam "nema najčasniju nameru" i da je za pobedu opozicije potrebno više od polovine glasova.

"Oni koji su ušli u EU nisu ništa izgubili, a mnogo su dobili. Mi smo nacionalno odgovorni, mi smo za snažnu Srbiju, zato i jesmo za Srbiju u EU. Ali, mi nismo stranka eurofanatika, već srpska stranka eurorealista. Za nas je Dan Evrope i Dan pobede", kazao je Ponoš.

Predsednik Srbija centra je naglasio da su izbori za vlast samo forma koja mora da se odradi sa izvesnom završnicom, "jer je očigledno da tragične posledice korupcije nisu uspele da nadjačaju poriv da se pljačka".

"Plan je da Vučić samo promeni kancelariju i nastavi brže, jače. Za to mu i nisu neophodni parlamentarni izbori. Ekspo kao pljačka veka ne sme da bude ugrožena neizvesnim i dramatičnim izborima", ocenio je Ponoš.

(Beta, 10.05.2026)