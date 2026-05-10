Predsednik Irana: Nećemo pognuti glavu pred neprijateljem, ali pregovori nisu kapitulacija

Beta pre 31 minuta

Predsednik Irana Masud Pezeškijan je danas izjavio da njegova zemlje "nećemo pognuti glavu pred neprijateljem", ali da dijalog nije kapitulacija.

"Ako se govori o dijalogu ili pregovorima, to ne znači kapitulaciju ili povlačenje, cilj je da se potvrde prava iranske nacije", napisao je Pezeškijan na društvenoj mreži Iks (X).

Iranske vlasti saopštile su danas da su odgovorile na američki predlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku.

Portparol Komiteta Parlamenta Irana za državnu bezbednost Ebrahim Rezaei je danas upozorio Sjedinjene Američke Države da ne napadaju iranske brodove u Zalivu.

"Danas se završilo naše uzdržavanje: Svaka agresija na naše brodove biće dočekana snažnim i odlučnim odgovorom Irana američkim brodovima i bazama", rekao je on.

Iran je odgovor na najnoviji američki predlog poslao posrednicima iz Pakistana.

Pakistan je posredovao za prekid vatre Teherana i Vašingtona 8. aprila, čime je zaustavljeno gotovo 40 dana napada SAD i Izraela na Iran, a uglavnom su obustavljeni i uzvratni napadi Irana na zemlje u regionu koje imaju američke baze i druge objekte.

Razgovori u Islamabadu nekoliko dana kasnije nisu doveli do napretka ka miru.

(Beta, 10.05.2026)

