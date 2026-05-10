Putnici s broda pogođenog zarazom stižu u karantin u svojim zemljama

Prvi putnici evakuisani s holandskog broda za turisitčko krstarenje pogođenog hantavirusom, koji je sada usidren kod španskih Kanarskih ostrva, stigli su u danas popodne u Madrid, gde su prevezeni u vojnu bolnicu.

Ubrzo je francuski avion za medicinsku evakuaciju sleteo u Pariz, gde su ga dočekala vozila hitne pomoći koja su putnike prevezla u bolnice.

Španski državljani prvi su napustili brod "MV Hondius", koji je rano jutros stigao do Tenerifa, najvećeg ostrva u španskom arhipelagu kod obale Zapadne Afrike.

Avion za medicinsku evakuaciju kanadskih državljana takođe je napustio Tenerife.

Holandski avion je trebalo da poleti sa Nemcima, Belgijancima i Grcima, a američki avion se očekuje na Tenerifima, po podacima sajta FlightRadar 24 (FlightRadar), koji prikazuje detalje praćenja leta aviona uživo.

Marija van Kerkove (Maria van Kherkhove), vodeća epidemiološkinja Svetske zdravstvene organizacije (SZO), rekla je da se danas očekuje dolazak još nekoliko aviona, uključujući za repatrijaciju putnika u Tursku, Veliku Britaniju i Irsku.

Niko od više od 140 ljudi na brodu Hondius nije pokazao simptome oboljevanja od virusa, saopštili su zvaničnici španskog ministarstva zdravlja, SZO i kompanije za krstarenja Oušnvajd Ekspedišns (Oceanwide Expeditions).

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus ponovio je da javnost ne treba da strahuje od epidemije.

"Mnogo puta smo ponavljali isti odgovor: Ovo nije još jedan Kovid. I rizik za javnost je nizak. Dakle, ne treba da se plaše i ne treba da paniče", rekao je on.

Uprkos tome, oni koji su se iskrcali i osoblje koje je radilo u luci Granadilja na Tenerifeu nosilo je zaštitnu opremu tokom procesa evakuacije: maske za lice, zaštitne odela i respiratore.

Video koji je dobila agencija Asošijejted pres (Associated Press) prikazuje i putnike na pisti u sličnim odelima i kako ih prskaju dezinfekcionim sredstvom.

Putnici su osetili olakšanje što su na putu ka svojim zemljama, rekao je drugi zvaničnik SZO.

"Bilo je sjajno videti sve autobuse kako izlaze i ljude koji su zaista srećni što su ponovo na kopnu i što su repatrirani", rekla je Dijana Rohas Alvarez, rukovodilac zdravstvenih operacija SZO, koja je na Tenerifeu.

Putnici i neki članovi posade iz više od 20 nacionalnosti na brodu biće evakuisani tokom večeri.

Nakon dolaska u Madrid, oni koji su evakuisani prvim avionom biće u karantinu, saopštile španske zdravstvene vlasti. Od toga je 14 španskih državljana.

Vlasti su saopštile da će putnici i članovi posade koji se iskrcavaju biti provereni imaju li simptome, da neće imati kontakt sa lokalnim stanovništvom i da će izlaziti s broda tek kada evakuacioni avioni budu spremni da ih prevezu do njihovih odredišta.

Šef SZO i španski ministri zdravlja i unutrašnjih poslova nadgledaju operaciju na Tenerifima.

Papa Lav XIV je u nedelju zahvalio Kanarskim ostrvima što su dozvolila dolazak broda Hondius.

Hantavirus se obično širi kada ljudi udišu kontaminirane ostatke izmeta glodara i ne prenosi se lako među ljudima. Ali virus otkriven tokom epidemije na brodu može se u retkim slučajevima širiti i s čoveka na čoveka. Simptomi se obično javljaju između jedne i osam nedelja nakon izlaganja.

Tri osobe su umrle od početka epidemije, a pet putnika koji su napustili brod zaraženi su hantavirusom, koji može izazvati bolest opasnu po život.

Putnici i članovi posade koji se iskrcavaju ostavljaju prtljag i dozvoljeno im je da ponesu samo malu torbu sa osnovnim stvarima, mobilnim telefonom, punjačem i dokumentacijom.

Deo posade, kao i telo jednog putnika koji je umro, ostaće na brodu koji će otploviti do Roterdama, Holandija, gde će biti dezinfikovan, saopštile su španske vlasti.

Očekivano vreme plovidbe do Roterdama je oko pet dana, saopštila je kompanija.

SZO preporučuje da matične zemlje putnika "aktivno prate i kontrolišu njihovo stanje, što znači svakodnevne zdravstvene provere, bilo kod kuće ili u specijalizovanoj ustanovi", rekla je Van Kerhove.

Dvadesetdevet ljudi ostaće na brodu holandske kompanije, uključujući holandske državljane i druge, saopštilo je holandsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Pet francuskih putnika koji se repatriraju u nedelju biće hospitalizovani 72 sata radi praćenja, nakon čega će biti u karantinu kod kuće 45 dana, saopštilo je francusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Amerikanci s brods biće stavljeni u karantin u medicinskom centru u Nebraski. Putnici i posada iz Velike Britanije biće hospitalizovani radi posmatranja kada budu vraćeni kući, kažu britanske vlasti.

I Australija šalje avion, čiji se dolazak očekuje u ponedeljak, da evakuiše svoje državljane i one iz obližnjih zemalja poput Novog Zelanda i nekih azijskih zemalja.

Norveška je poslala avion hitne pomoći na Tenerife sa osobljem obučenim za prevoz pacijenata sa visokorizičnim infekcijama, saopštila je njena Direkcija za civilnu zaštitu javnom emiteru NRK.

Britanski vojni lekari su se padobranima spustili na udaljenu južnoatlantsku teritoriju Tristan da Kunja, gde je brod svratio prošlog meseca, kada se iskrcao s broda MV Hondius i i gde jedan od 221 stanovnika ima sumnjivi slučaj hantavirusa.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije navelo je da je tim od šest padobranaca i dva medicinska kliničara skočio u subotu iz transportnog aviona Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, koji je padobranima dostavio boce s kiseonikom i medicinsku opremu.

Tristan da Kunja je najudaljenija naseljena prekomorska teritorija Velike Britanije, 2.400 kilometara od drugog najbližeg naseljenog ostrva, Svete Jelene. Ta grupa vulkanskih ostrva nema aerodrom i dostupna je samo brodom posle šestodnevnog putovanja iz Kejptauna, Južna Afrika.

Jedna Španjolka u jugoistočnoj pokrajini Alikante za koju se sumnja da je zaražena, negativna je na hantavirus, saopštile su španske zdravstvene vlasti u subotu.

Ta žena je bila na istom letu kao i Holanđanka - supruga umrlog Holanđanina koja je potom bila na brodu, a umrla je u Johanesburgu gde se iskrcala.

Računa se da je taj holandski bračni par - oboje ornitolozi, doneo zarazu na brod. Oni su pre krstarenja bili na posmatranju ptica na jednom smetlištu u Argentini gde se sada traga za hantavirusom.

(Beta, 10.05.2026)