Tužilaštvo: U Beogradu sve više maloletnih prestupnika i sve su brutalniji

Beta pre 12 minuta

Nataša Dubak iz odeljenja za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izjavila je da se broj maloletnih prestupnika povećava i da je veliki broj povratnika među maloletnicima koji počine neko krivično delo.

"Zabrinjavajuće je da se broj maloletnih učinilaca krivičnih dela iz godine u godinu povećava, kao i da su oni koji ih čine sve brutalniji", rekla je Dubak u intervjuu za list Politika.

Među krivičnim delima koja čine maloletnici, navela je, najbrojnije su krađe i teške krađe, a po učestalosti za njima sledi dilovanje droge.

"Na spisku krivičnih dela zbog kojih su u Beogradu pokretani postupci nalaze se i nanošenje teških telesnih povreda, nasilničko ponašanje, silovanje, nasilje u porodici i otmica", rekla je Dubak.

Njeno odeljenje je ove godine pokrenulo postupke protiv jednog osumnjičenog za teško ubistvo, protiv 32 za razbojništvo i čak 57 za tešku krađu, naveo je list.

Razlozi zbog kojih maloletnici čine krivična dela su različiti, rekla je Dubak i navela da su najčešći nizak stepen samokontrole, bes, pripadnost nasilničkim navijačkim grupama i vršnjačkim grupama, osećaj poniženosti, uvređenosti, kao i neutaživa želja za osvetom.

"Pokušaji mirenja retko pomažu, a krivična dela se ponavljaju i po nekoliko puta", dodala je Dubak.

(Beta, 10.05.2026)

