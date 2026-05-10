Završen studentki protest u Beogradu, akademci pozvali na Slaviju 23. maja

Studentski protest "(Ne)bojte se, i dalje smo tu" završen je popodne ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, a akademci su pozvali građane da ponovo izađu na ulice u subotu, 23. maja, za kada su ranije najavili veliki skup na Trgu Slavija.

Studenti i drugi građani su današnje okupljanje počeli u 11.52 časova ispred Pravnog fakulteta odavanjem pošte poginulima od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024.

U povorci su prošli centralnim gradskim ulicama, te i pored Skupštine Srbije i zgrade Predsedništva, i Pionirskog parka kojeg duže od godinu dana okupiraju pristalice vlasti, zabranjujući prolazak svima drugima.

Akademci su na čelu kolone nosili veliki transparent "Studenti pobeđuju".

Ljudi iz kolone su skandirali parole protiv vlasti, a oni iz parka su im iza tranparenta "Srbija pobeđuje" uz glasnu muziku pokazivali tri prsta.

Između su bili policajci s opremom za razbijanje demonstracija.

(Beta, 10.05.2026)