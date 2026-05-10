Beograđani masovno idu ulicom i mašu rukama kao sumanuti! Lete na sve strane, ulaze u nos i iritiraju

Alergičnim osobama se preporučuje na vreme uzimanje terapije Stručnjaci kažu da se mace ne smatraju uzročnicima alergija Beli delovi plodova topole, poznatiji kao mace, sve su prisutniji i dosadniji u ovo doba godine, ali ne predstavljaju alergene niti uzročnike zdravstvenih problema.

U proleće aktuelan je i alergeni polen, oko 10 vrsta, dok mace topole, koje će biti prisutne do kraja leta, izazivaju samo mehaničke nadražaje očiju i nosa. U svim gradovima i mestima u Srbiji gde ima topole, naročito uz reke, zabelelo se ovih dana zbog maca. Leteći, beli deo ploda topole, nalik na pahulje, u velikim količinama iritira prolaznike, ali i napast su i u kući, uleću čim otvorite prozor! Mace se zavlače svuda, a posebno su iritantne kada se uvuku u