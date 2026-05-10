(Foto) Novi srpski pasoš u opticaju od 1. jula: Evo šta će biti sa aktuelnim, šta se iz starog izbacuje i zašto baš burgundi boja
Blic pre 58 minuta
Novi srpski pasoš uvodi burgundi crvenu boju korica umesto dosadašnje bordo nijanse, što je standard EU od 1981. godine Od 2000. godine, pasoš u Srbiji je dva puta menjao dizajn kao posledica političkih promena i usklađivanja sa evropskim standardima Srpski pasoš, koji našim građanima otvara vrata čak 140 zemalja, dobija novi izgled.
Iako smo navikli na prepoznatljivu bordo boju, u policijske stanice uskoro stižu nove "burgundi" korice. Uz stilizovan grb, motiv Belog anđela i vrhunsku UV zaštitu, novi dokument izgleda modernije nego pre. Ovo su sve novine koje stižu sa novim dizajnom srpskog pasoša. Prema zvaničnom saopštenju MUP-a, 1. jula ove godine počinje puna primena, odnosno tada će se novi pasoš naći u opticaju i početi da se izdaju građanima. Važno je da znamo da od tog dana nećemo