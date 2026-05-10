(Foto) Novi srpski pasoš u opticaju od 1. jula: Evo šta će biti sa aktuelnim, šta se iz starog izbacuje i zašto baš burgundi boja

Novi srpski pasoš uvodi burgundi crvenu boju korica umesto dosadašnje bordo nijanse, što je standard EU od 1981. godine Od 2000. godine, pasoš u Srbiji je dva puta menjao dizajn kao posledica političkih promena i usklađivanja sa evropskim standardima Srpski pasoš, koji našim građanima otvara vrata čak 140 zemalja, dobija novi izgled.

Iako smo navikli na prepoznatljivu bordo boju, u policijske stanice uskoro stižu nove "burgundi" korice. Uz stilizovan grb, motiv Belog anđela i vrhunsku UV zaštitu, novi dokument izgleda modernije nego pre. Ovo su sve novine koje stižu sa novim dizajnom srpskog pasoša. Prema zvaničnom saopštenju MUP-a, 1. jula ove godine počinje puna primena, odnosno tada će se novi pasoš naći u opticaju i početi da se izdaju građanima. Važno je da znamo da od tog dana nećemo