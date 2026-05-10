(Foto) Otrovana strogo zaštićena ptica Horor kod Svrljiga: Muškarac (57) pokušao da sakrije tragove, ubrzo je uhapšen

Osumnjičeni, star 57 godina, pokušao je da ukloni dokaze i zbog toga je uhapšen nakon policijske istrage.

Ptica je bila praćena satelitskim odašiljačem i bila deo međunarodnog programa povratka ove vrste na Balkan. Kod Svrljiga je otkriven slučaj namernog trovanja strogo zaštićenog crnog strvinara, jedinke uključene u međunarodni program povratka ove iščezle vrste na Balkan, zbog čega je nakon brze reakcije Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i policijske istrage uhapšen osumnjičeni koji je pokušao da ukloni tragove trovanja i sakrije dokaze. Kako prenosi