Najmlađi politički zatvorenik u Rusiji: Dečaka od 15 godina bacili iza rešetaka, krvnički ga tukli, a sad mu preti novi haos, majka očajna

Optužen je na osnovu prepiski i označen kao "terorista" U zatvoru je, kako tvrdi, zlostavljan od strane drugih zatvorenika Arsenij Turbin postao je jedan od najmlađih političkih zatvorenika u Rusiji kada je uhapšen sa 15 godina 2023. godine.

Njegovi nastavnici ga opisuju kao "inteligentnog, razboritog i pravednog", a trenutno izdržava petogodišnju kaznu zbog optužbi za terorizam koje on negira. Ranije ove godine, istražitelji su pokrenuli novi krivični postupak koji bi mogao da Arseniju, koji još nije punoletan, produži kaznu za još nekoliko godina. Grupa za ljudska prava "Memorijal", dobitnica Nobelove nagrade za mir, proglasila je Turbina političkim zatvorenikom, što je deo, kako aktivisti tvrde,