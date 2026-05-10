Ova banja je pravi raj za penzionere! Cene veoma pristupačne: leči mnoga oboljenja i idealna je za odmor

Voda iz banje koristi se za lečenje reumatskih oboljenja, problema sa kičmom i rehabilitaciju nakon povreda Atmosfera Rgoške banje je intimna, sa individualnim pristupom gostima i manjim kapacitetom u poređenju sa poznatijim banjama Nedaleko od Knjaževca, nalazi se Rgoška banja koja važi za jednu od mirnijih i autentičnijih banja u Srbiji.

Rgoška Banja poznata je po termomineralnim izvorima temperature oko 30 stepeni. Voda se koristi u terapijama za lečenje reumatskih oboljenja, problema sa kičmom, povreda i postoperativnih stanja. Iako je po kapacitetima manja od velikih banjskih centara, upravo to joj daje posebnu draž, odnosno intimnu atmosferu i individualni pristup gostima. Blizina Stare planine dodatno obogaćuje ponudu, pa tako posetioci često kombinuju banjski odmor sa šetnjama, planinarenjem