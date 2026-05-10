Policajac ubijen u kafiću! Horor u Hrvatskoj: Muškarac ubio službenika, pa pucao u sebe, dignut helikopter

Nakon što je pucao na žrtvu, napadač je pokušao samoubistvo upotrebom oružja.

Povređeni napadač je helikopterom prebačen u Kliničku bolnicu Dubrava, ali stepen njegovih povreda još uvek nije poznat. U jednom kafiću u Krapini jutros je došlo do pucnjave u kojoj su učestvovale dve osobe, pri čemu je najmanje jedna izgubila život, prenose hrvatski mediji. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske saopšteno je da je muškarac (52) vatrenim oružjem usmrtio policijskog službenika (52), koji u trenutku pucnjave nije bio na dužnosti, prenosi Index.hr.