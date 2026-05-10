Šef kriminalističke policije ubijen u kafiću! Horor u Hrvatskoj: Muškarac ubio službenika, pa pucao u sebe, dignut helikopter…

Policija intenzivno istražuje sve okolnosti na terenu, portparol policije Zvonimir Lončar potvrdio je pokretanje istrage Podseća se da je ubijeni policajac Grilec 2018. godine bio odlikovan od strane tadašnje predsednice Kolinde Grabar Kitarović za časnu i uzornu službu U ugostiteljskom objektu u Krapini u Hrvatskoj jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (52), a ubica je istim oružjem pucao u sebe, nakon čega je Hitnom helikopterskom službom