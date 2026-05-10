Kancelarija za KiM: Obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića na Kosovu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je kuća Ratomira Trajkovića, koji se bavi stočarstvom, u selu Ugljare u Kosovu Polju sinoć obijena i opljačkana.

Odnete su vredne stvari, a nameštaj i pokućstvo ispremetani. „Ovo je već druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana, jer se prethodno na meti lopova našla i kuća Jordana i Slobodanke Ristić u samom gradu“, naveli su iz kancelarije. Kazali su da su oba incidenta prijavljena kosovskoj policiji ali da počinioci nisu pronađeni. „Ovi primeri pokazuju u kakvim teškim uslovima živi srpski narod na Kosovu i Metohiji, koji je