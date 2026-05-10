Partizan uzeo samo bod u malom gradskom derbiju i prepustio Vojvodini drugo mesto

Danas pre 8 sati  |  M. L.
Fudbaleri Partizana su na svom terenu igrali 1:1 sa OFK Beogradom u meču 35. kola Superlige Srbije.

Na prvi gol smo čekali sedam minuta. Reprezentativac Crne Gore Milan Vukotić je sačekao odbitak posle sudara Seka i golmana Popovića i doveo je Partizan u vođstvo pošto je lako poslao loptu u nebranjeni deo mreže. Gosti su poravnali u 25. minutu. Sudija Stefanović je na poziv iz VAR sobe pogledao situaciju i dosudio penal za OFK Beograd zbog igranja rukom Sebastijana Poltera. Sa 11 metara je pogodio Aleksa Cvetković. Superliga Srbija 35. kolo Partizan – OFK Beograd
FudbalPartizanCrna GoraVojvodinaSuperligaOFK Beograd

