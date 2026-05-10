Prižmić posle Novaka eliminisao još jednog nosioca u Rimu

Hrvatski teniser Dino Prižmić josle Novaka Đokovića na Mastersu u Rimu nadigrao i Francuza Iga Ambera 6:1, 7:5.

U prvom setu Prižmić je dominirao, da bi u drugom sačekao svoju šansu i iskoristio jedinu brejk priliku za pobedu maksimalnim rezultatom. Obezbedio je ubedljivo najbolji plasman karijere ulaskom u top 70, a mogao bi vrlo lako da ode i bar korak dalje. U osmini finala suočiće se sa pobednikom meča Karen Hačanov – Botik van de Zandshulp. Ukoliko bude slavio i u tom susretu, ući će među 60 najboljih na planeti.