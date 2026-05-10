Putin poručio da veruje da se ukrajinski sukob bliži kraju i otkrio ko je iz EU za njega poželjnija ličnost za razgovore

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da misli da se ukrajinski sukob bliži kraju, a poručio je da će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum.

Upitan da li je spreman da se uključi u razgovore sa liderima Evropske unije, Putin je rekao novinarima u Kremlju da je za njega poželjnija ličnost bivši nemački kancelar Gerhard Šreder, javlja Rojters. Evropski lideri, kako je objavio u četvrtak Fajnenšel tajms, pripremaju se za potencijalne razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Kremlj je prošle nedelje saopštio da je na evropskim vladama da naprave prvi potez, jer su one prekinule kontakt sa Moskvom 2022.
