Putin poručio da veruje da se ukrajinski sukob bliži kraju i otkrio ko je iz EU za njega poželjnija ličnost za razgovore

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da misli da se ukrajinski sukob bliži kraju, a poručio je da će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim tek kada se postigne trajni mirovni sporazum.

Upitan da li je spreman da se uključi u razgovore sa liderima Evropske unije, Putin je rekao novinarima u Kremlju da je za njega poželjnija ličnost bivši nemački kancelar Gerhard Šreder, javlja Rojters. Evropski lideri, kako je objavio u četvrtak Fajnenšel tajms, pripremaju se za potencijalne razgovore o okončanju rata u Ukrajini. Kremlj je prošle nedelje saopštio da je na evropskim vladama da naprave prvi potez, jer su one prekinule kontakt sa Moskvom 2022.