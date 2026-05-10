Srbija više nije „raj jeftine struje“: Evo ko plaća manje od nas

Cena struje za domaćinstva u Srbiji već nekoliko godina zaredom, tačnije od energetske krize 2022. godine, više nije najniža u Evropi, a najnoviji podaci Eurostata pokazuju da to nije bio slučaj ni u drugoj polovini 2025. godine.

Iako je i dalje pri dnu evropske lestvice, jeftiniju struju od Srbije za građane imaju Turska, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Mađarska i Severna Makedonija. Cena struje odnosi se na potrošnju od 2.500 do 4.999 kilovat-časova godišnje sa svim državnim nametima. Učestala povećanja cene električne energije od 2022. godine dovela su do toga da Srbija izgubi status zemlje sa najjeftinijom strujom. Portal Danas je nedavno pisao da je u poslednjih deset godina