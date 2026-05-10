Završen studentski protest u Beogradu, akademci pozvali na Slaviju 23. maja

Studentski protest „(Ne)bojte se, i dalje smo tu“ završen je popodne ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, a akademci su pozvali građane da ponovo izađu na ulice u subotu, 23. maja, za kada su ranije najavili veliki skup na Trgu Slavija.

Studenti i drugi građani su današnje okupljanje počeli u 11.52 časova ispred Pravnog fakulteta odavanjem pošte poginulima od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. U povorci su prošli centralnim gradskim ulicama, te i pored Skupštine Srbije i zgrade Predsedništva, i Pionirskog parka kojeg duže od godinu dana okupiraju pristalice vlasti, zabranjujući prolazak svima drugima. Akademci su na čelu kolone nosili veliki transparent