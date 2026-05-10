Nogić efikasna u WNBA ligi, Jovana na debiju postigla 19 poena (video)

LAS VEGAS: Srpska košarkašica Jovana Nogić postigla je 19 poena u pobedili Finiks Merkjurija protiv Los Anđeles Ejsesa rezultatom 99:66 na startu sezone u WNBA ligi.

Nogić je za 21 minut na terenu zabeležila 19 poena i četiri asistencije, a imala je šut iz igre 5/8. Srpska košarkašica je tokom karijere igrala u nekoliko portugalskih klubova, kao i Bešiktašu i Jekaterinburgu. Nogić je 2024. i 2025. godine izabrana za najbolju košarkašicu Srbije.