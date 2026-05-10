RHMZ izdao upozorenje: Moguće kratkotrajne vremenske nepogode, evo kada

BEOGRAD: Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se sutra posle podne i uveče, uglavnom na severu Srbije, a u utorak i u ostalim predelima očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako je navedeno na sajtu RHMZ-a, sutra posle podne i u utorak biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom.