Evrovizija 2026: Između politike i mega-spektakla

Evrovizija u Beču pod političkim je pritiskom i pre nego što je počela. Ipak, za ljubitelje tog najvećeg muzičkog takmičenja na svetu, sve se vrti oko muzike i pitanja: ko su favoriti za finale, za pobedu?

U jubilarnoj 70. godini, takmičenje za pesmu Evrovizije se vraća u Beč. u grad koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Ovo je treći put da je Beč domaćin: prvi put je to bilo 1967. a poslednji put 2015. kada je održan 60. jubilarni Eurosong. Očekivanja su velika: Evrovizija bi trebalo da spaja i pošalje poruku otvorenosti. Slogan glasi „Ujedinjeni muzikom – (u) srcu Evrope“ (United By Music - (In) The Heart Of Europe). Ipak, upravo to postaje izazov koji