Hansi Flik jači od porodične tragedije: Trener Barselone saznao za gubitak, ali ostao uz ekipu

Hansi Flik vodiće fudbalere Barselone ove noći, u novom izdanju El klasika sa Real Madridom (21.00, TV Arena 1 Premium), ali samo on zna koliko mu je snage bilo potrebno da ostane uz ekipu, pred njenu možda ključnu bitku u odbrani titule prvaka Španije.

Obzirom na to da mu je otac umro ovog jutra, a on nije bio u prilici da bude uz roditelja ni ostatak porodice u tom tužnom i tragičnom trenutku. Zbog prirode posla i surovosti profesionalizma, daleko od rodne Nemačke. Hansi Flick’s father has passed away today. Thoughts are with Hansi and with the family. Rest in peace. 🕊️ pic.twitter.com/ESl6R8TkLA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026 Otuda bi matematičko zaokruživanje osvajanja domaćeg prvenstva