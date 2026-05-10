Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske: Napad na policijskog službenika je udar na bezbednost društva i institucije

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je danas, povodom ubistva policijskog službenika u Krapini, da to nije samo napad na jednu osobu nego na bezbednost društva i institucije koje štite građane.

U Krapini je jutros ubijen šef kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske Robert Grilec. Grileca je sa tri hica, u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske stanice, ubio njegov sugrađanin. Nakon toga, istim vatrenim oružjem naneo je i sebi povrede, a potom prevezen u bolnicu u Zagrebu. "Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada ni ne vidi.