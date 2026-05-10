Uživo: Kriza na Bliskom istoku Tramp: Odgovor Irana na američki predlog potpuno neprihvatljiv

Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na predlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa i državnog sekretara Marka Rubija da očekuju da će to biti uskoro.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da Teheran još razmatra najnoviji američki predlog u vezi sa pregovorima o okončanju sukoba, dodajući da će poslati odgovor "u odgovarajuće vreme". Sukobi u Persijskom zalivu su prestali, ali mogu da se obnove ako SAD nastave da izazivaju nevolje za iranska plovila, prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na izvore iz iranske vojske. Ključni događaji: Aksios: Al Tani se u Majamiju sastao sa