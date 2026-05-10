Policija uhapsila muškarca iz okoline Svrljiga zbog trovanja zaštićene vrste ptice

„Kako se sumnja, on je početkom maja na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima, čime je doveo životinje u opasnost.

Tom prilikom uginuo je crni sup, zaštićena vrsta ptice u vlasništvu Republike Bugarske“, navodi se u saopštenju MUP-a. Prema navodima policije, osumnjičeni je nakon toga uklonio leš teleta i uginule ptice i bacio ih na nepristupačno mesto u šumi, sa namerom da spreči dokazivanje. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.
