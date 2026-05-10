Zdravko Ponoš: Ovo nije bitka za mandate, ovo je bitka za Srbiju (VIDEO)

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), izjavio je na današnjoj sednici Glavnog odbora stranke, koja je održana u Nišu, da će se na narednim izborima spasavati zemlja, a da se treba dogovarati kako dati najveći doprinos sa onima koji su, kako je rekao, spremni da uzoru svoj deo.

On je naglasio da bi bilo dobro da imamo mogućnost da formiramo jedinstvenu listu, ali da to nije moguće, jer su studenti i desnica koja nije za Srbiju u EU jasno rekli da to ne žele. Ne treba gubiti energiju i vreme nagovarajući ih da promene stav. Treba da vidimo kako najbolje da se postrojimo rame uz rame i završimo posao. Logično je da se proevropska opozicija okrene ka oranju svoje njive, ka promovisanju članstva Srbije u EU. To je tema koju interesuje većinu