Promenljivo oblačno i toplije, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme uz sunčane intervale i nešto više temperature u odnosu na prethodne dane.

Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tek ponegde, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnje temperature kretaće se od 8 do 13 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura biti od 24 do 27 stepeni. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. U Beogradu se očekuje malo do umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura iznosiće oko 13 stepeni, dok će najviša dnevna dostići