U kakvom je stanju Kalates? Oglasio se klupski lekar o stanju Partizanovog pleja!

Grk nije ozbiljnije povređen u duelu sa Bosnom Nik Kalates zabrinuo je navijače Partizana tokom utakmice protiv Bosne u Sarajevu, pošto je zbog problema sa kolenom ranije završio meč i više se nije vraćao na parket.

Iskusni grčki plejmejker na terenu je proveo svega 14 minuta, a dodatnu pažnju izazvalo je to što ga trener Đoan Penjaroja nije koristio ni kada je Karlik Džons ušao u problem sa ličnim greškama. Posle utakmice trener crno-belih potvrdio je da je Kalates osetio posledice povrede, zbog čega su se pojavile sumnje da bi mogao da propusti nastavak plej-ofa ABA lige. Ipak, iz Partizana stižu znatno bolje informacije. Klupski doktor Moma Jakovljević rekao je za Sportinjo