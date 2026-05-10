Kruzer strave stiže na Tenerife: Počinje masovna evakuacija zbog smrtonosnog virusa

Evakuacija putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa, koji se nalazi u blizini Tenerife, trebalo bi uskoro da počne i trajaće do ponedeljka, potvrdile su španske vlasti.

Prema planu evakuacije, prvi će se iskrcati državljani Španije, nakon čega slede putnici iz Holandije, Nemačke, Belgije i Grčke. U narednim fazama biće evakuisani i putnici iz Turske, Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako je saopštila ministarka zdravlja Monica Garcia Gomez, oko 30 članova posade ostaće na kruzeru, koji će nakon evakuacije otploviti ka Holandiji radi kompletne dezinfekcije. Brod je prethodno isplovio sa Cape Verde ka