Đedović Handanović: Očekujem novi predlog MOL-a u najkraćem roku, danas ili sutra

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) i dodala da bi to moglo da bude već danas ili sutra, kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija.

„Ono čime nismo zadovoljni su detalji u vezi budućeg rada Rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji i u maloprodaji, ali i obaveza finansijskih na koje se NIS obavezao pre par godina i koje treba da ispuni", rekla je ona za TV Prva. Prema rečima Đedović Handanović, ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto da zauzvrat. „Nije pitanje da li će Rafinerija raditi ili ne, ona mora da