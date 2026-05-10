Kristijan Šmit napušta funkciju visokog predstavnika u BiH, zatraženo imenovanje naslednika

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit podneo je ostavku na tu funkciju posle skoro pet godina provedenih na čelu Kancelarije visokog predstavnika, potvrđeno je danas za N1 Sarajevo.

Foto: Srđan Ilić Nemački diplomata je o svojoj nameri već informisao Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira (PIC) od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Šmit će nastaviti da obavlja sve redovne dužnosti punim kapacitetom sve dok proces imenovanja njegovog naslednika ne bude okončan, piše N1 Sarajevo. Kristijan Šmit trenutno boravi u Njujorku, gde podnosi redovni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U svojoj