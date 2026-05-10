MUP: Uhapšen odgovorni za pogibiju radnika u Zrenjaninu

Policija u Zrenjaninu uhapsila je B. T. iz Žablja zbog sumnje da nije obezbedio adekvatne uslove za bezbedan rad na gradilištu firme u tom gradu, čiji je radnik juče pao sa skele prilikom demontaže i preminuo, saopšteno je danas.

Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela „teška dela protiv opšte sigurnosti". Policija traga za još jednom osobom koja je, kao odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu, osumnjičena za isto krivično delo. Za B. T. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.