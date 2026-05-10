"(Ne)bojte se, i dalje smo tu": počela akcija studenata u blokadi ispred Pravnog fakulteta u Beogradu

Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova organizuju danas akciju pod sloganom "(Ne) bojte se, i dalje smo tu".

Pravni fakultet u Beogradu Foto: Srđan Ilić Okupljanje je počelo ispred Pravnog fakulteta u 11.52 odavanjem pošte žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Prema planu, posle šesnaestominutne tišine sledi akcija štampanja nalepnica "Studenti pobeđuju", koja traje do 14.30. Nakon toga, studenti će se zajedno sa građanima uputiti ka zgradi Rektorata, navedeno je na društvenim mrežama. Za 15.00 časova zakazan je početak šetnje od Rektorata, pored