Nulti pacijent oboleo od hantavirusa bio je holandski ornitolog

Nulti pacijent oboleo od hantavirusa na kruzeru "MV Hondius" bio je sedamdesetogodišnji Holanđanin koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga, sa kojom je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja, prenela je danas televizija BFM.

Putnici sa kruzera „MV Hondius“, pogođeni hantavirusom, iskrcavaju se u luci Granadilja na Tenerifima, Kanarska ostrva, Španija Foto: Tanjug/ AP Photo/ Manu Fernandez Oboje su preminuli, a par je navodno posetio jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrao retku pticu. Holanđanin Leo Šilperoord, koji je prvi pokazao simptome hantavirusa, preminuo je 11. aprila na brodu "MV Hondius", kruzeru na koji se ukrcao sa suprugom Mirjam. Ona je preminula petnaest dana
